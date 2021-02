NBA, i Lakers sbancano Atlanta

Los Angeles Lakers implacabili in trasferta: LeBron James e compagni vincono anche ad Atlanta in una partita disputata nella notte NBA e conquistano la dodicesima vittoria su 14 gare giocate fuori casa. Delude tra gli Hawks Gallinari, 6 punti per lui. I Phoenix Suns la spuntano contro Dallas grazie alla tripla decisiva di Devin Booker a un secondo dalla sirena. Sesta vittoria consecutiva di Houston contro Oklahoma.

I risultati della notte

ATLANTA HAWKS-LOS ANGELES LAKERS 99-107

DALLAS MAVERICKS-PHOENIX SUNS 108-109

MIAMI HEAT-CHARLOTTE HORNETS 121-129

OKLAHOMA CITY THUNDER-HOUSTON ROCKETS 106-136

MILWAUKEE BUCKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 134-106

NEW ORLEANS PELICANS-SACRAMENTO KINGS 109-118

SAN ANTONIO SPURS-MEMPHIS GRIZZLIES 102-133

CHICAGO BULLS-NEW YORK KNICKS 110-102

CLEVELAND CAVALIERS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 100-98

OMNISPORT | 02-02-2021 08:13