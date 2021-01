NBA: i Nets di Durant e Harden fanno sul serio

Il big match della notte tra Brooklyn e Milwaukee sorride ai primi che si impongono 125-123. Prova da urlo del duo Durant-Harden, autore di 64 punti totali (anche 12 assist per il Barba). Non bastano, in casa Bucks, i 34 punti di Antetokounmpo.

Nelle altre gare, da sottolineare la sconfitta dei LA Lakers contro Golden State (115-113, 26 punti di Curry). Per i gialloviola di James è la quarta sconfitta stagionale (11-4 il record). Pesante sconfitta per Dallas: 116-93 a favore di Toronto.

OMNISPORT | 19-01-2021 07:24