NBA, i Warriors hanno deciso il futuro di Wiggins e Poole

23-06-2022 09:54

Il tempo dei festeggiamenti per l’anello NBA, edizione 2022, sono andati in archivio. In casa Golden State si lavora già per la prossima stagione. Priorità alla questione legata al futuro di Wiggins e Poole, entrambi a rischio addio.

Il GM dei Warriors Myers non ha dubbi: “Siamo molto lontani dal capire cosa Andrew (Wiggins, ndr) vuole e cosa vuole il suo agente, ma so cosa vogliamo. Vogliamo tenerlo e faremo ogni sforzo per mantenere sia lui che Jordan (Poole, ndr). Sono stati grandiosi per noi”, le sue parole riportate da ESPN. Insomma, Golden State non vuole privarsi di due asset fondamentali per la recente vittoria del titolo.