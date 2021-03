NBA, il debutto di Melli con la maglia dei Mavs

Nicolò Melli ha fatto, questa notte, il suo debutto in maglia Mavs, giocando per 11 minuti e mettendo a referto 6 punti, 3 rimbalzi e 1 recupero nel successo su OKC.

A Sky Sport, l’ex Olimpia Milano ha detto: “Sono contento di essere qua. Sembra un ottimo gruppo, sono stato accolto molto bene. Mi aspetto di divertirmi e avere opportunità per giocare. Se le avrò, spero di essere utile alla squadra per centrare i suoi obiettivi”.

Coach Rick Carlisle ha invece spiegato: “Sono molto impressionato dal suo debutto, perché prima del via non ero certo che potesse darmi minuti sia da 4 che da 5. È in grado di marcare i 4 avversari, mi chiedevo? Sapevo che da 5 era capace di farlo, ma stasera ha giocato da 4 e l’ha fatto davvero molto bene, in maniera super efficiente”.

OMNISPORT | 30-03-2021 13:12