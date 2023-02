Bronny James si sta facendo larga come il papà

15-02-2023 15:02

Buon sangue non mente. Il figlio di LeBron James, Bronny continua così a farsi largo nel mondo del basket.

Il figlio d’arte è uno dei 26 giocatori a essere stati scelti per formare il team USA che parteciperà al Nike Hoop Summit, uno dei tornei più importanti per visibilità e livello. Il primo match è previsto per il prossimo 8 aprile.

Una bella notizia per Bronny che deve ancora sciogliere i dubbi su dove giocherà il prossimo anno, in base alla scelta del college. Si parla di Oregon, Ohio State, USC. Il torneo a cui prenderà parte è nato nel 1996 e ha visto la partecipazione, in passato anche di Andrea Bargnani, ma anche di Kevin Durant, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki e Tony Parker.