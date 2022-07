Nba, ipotesi Boston Celtics per Durant

25-07-2022 10:49

Resta ancora incerto il futuro di Kevin Durant. Il leader dei Brooklyn Nets infatti potrebbe lasciare la sua squadra attuale nelle prossime settimane, anche perché ovviamente le pretendenti non mancano di certo. Nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso ritorno ai Golden State Warriors, i campioni Nba in carica con cui Durant in passato ha vinto due anelli e due titoli MVP delle Finals.

L’ultima clamorosa rivelazione però da parte dell’insider NBA di ESPN Adrian Wojnarowski porterebbe Durant non a Golden State, bensì dai neo-finalisti dei Boston Celtics. I biancoverdi sono disposti pur di arrivare al n°7 di Brooklyn a liberarsi anche del loro All-Star Jaylen Brown, cui possono aggiungere fino a tre prime scelte future e parecchi contratti di contorno.

L’azzurro Gallinari si ritroverebbe così a giocare con Durant, di certo l’avventura a Boston diventerebbe ancora più stimolante. Resta però da capire se i Celtics saranno davvero la prossima squadra di uno dei migliori giocatori di sempre, che ha ancora voglia di vincere e di dimostrare tutto il suo valore in campo.