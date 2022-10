Nba, Irving: "I Nets vogliono cancellare gli ultimi anni"

09-10-2022 20:43

La stagione 2021-22 dei Nets è stata una grande delusione, terminata al primo turno dei playoff con un secco 4-0 per i Celtics. Irving e compagni sono stati al centro delle discussioni più per quello che è successo fuori dal campo che per le prestazioni. Adesso, però, l’ex Cleveland ha voglia di voltare pagina.

Queste le dichiarazioni di Irving a pochi giorni dall’inizio della stagione Nba: “Vogliamo cancellare tutto ciò che è stato detto sulla nostra squadra negli ultimi anni. Vogliamo farne il nostro punto di forza, e tutto inizia con lo sviluppo di buone abitudini di allenamento. Dobbiamo fare il nostro lavoro. L’immagine collettiva della nostra squadra? Siamo umani. Molti di noi non hanno necessariamente giocato tutte le partite che avremmo voluto lo scorso anno. È facile dire che abbiamo la volontà di dimostrare qualcosa. Vogliamo solo divertirci a praticare lo sport che amiamo, giocando ad alto livello”.

Irving però sa bene che non sarà semplice diventare subito una squadra da titolo, l’obiettivo prefissato da anni: “Ci vuole tempo per creare nuovamente fiducia a questo gruppo. E non vogliamo trovare scuse per quello che fanno gli avversari, quello che fanno gli arbitri, quello che fanno gli altri. Vogliamo concentrarci solo su di noi”.