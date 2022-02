24-02-2022 08:28

Ad oggi, Irving gioca solo le gare in trasferta con la casacca dei Nets. Presto, tuttavia, potrebbe cominciare anche a giocare davanti al suo pubblico. Le regole sui non vaccinati a New York starebbero per cambiare.

L’ha confermato il sindaco Adams. Se così fosse, coach Nash avrebbe a disposizione il talento di Irving in tutte le partite. Un lusso visti i tanti problemi che stanno condizionando la stagione di Brooklyn.

OMNISPORT