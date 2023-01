NBA: James ferma Portland, Golden State cade con Brooklyn

23-01-2023 08:06

Ennesima prova di forza di LBJ. Nella sfida vinta dai suoi Los Angeles Lakers ai danni di Portland (121-112 il finale), James ha segnato 37 punti, risultando decisivo nella clamorosa rimonta da -25. King James è sempre più vicino al record storico di Jabbar come miglior marcatore di tutti i tempi (la distanza è di poco più di 200 punti).

Nelle altre gare, da evidenziare la vittoria di Brooklyn ai danni di Golden State: 120-116 il finale con 38 punti di un superlativo Irving. In casa Warriors, non bastano i 26 punti di Curry. I Los Angeles Clippers battono Dallas (112-98) mentre Miami supera New Orleans (100-96, 26 punti di Herro). Denver perde, a sorpresa, con OKC (101-99). Phoenix si impone nella sfida con Memphis (112-110).