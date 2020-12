NBA, James Harden diventa un caso

La stagione NBA non è nemmeno iniziata e c’è già un caso James Harden.

Il giocatore degli Houston Rockets ha saltato il primo allenamento stagionale dopo aver partecipato, come testimoniano le stories su Intagram, alla festa di compleanno del rapper e amico Lil Baby.

Alla festa non c’erano nè mascherine nè distanziamento sociale e così la stessa Lega avrebbe chiesto ad Harden di isolarsi almeno per una settimana.

I protocolli NBA sono infatti molto rigidi e in questa prima settimana si chiedeva di uscire il meno possibile e solo per recarsi agli allenamenti. Le regole ferree, del resto, sono il motivo per cui ha funzionato, a fine stagione, il sistema della bolla di Orlando.

