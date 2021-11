NBA, Jarrett Allen: “Nessuno deve sottovalutare i Cavs”

02-11-2021 13:08

113-110 questo il risultato con cui questa notte i Cleveland Cavaliers hanno avuto la meglio su Charlotte, una delle formazioni più in forma della Eastern Conference

Un match combattuto fino all’ultima sirena e un successo, quello dei Cavs che porta la firma di Lauri Markkanen e Jarrett Allen, i migliori marcatori della squadra.

Ed è proprio un carichissimo Allen che manda un messaggio a tutte le altre squadre della lega: nessuno può sottovalutare i Cavs.

Jarrett Allen, autore di una prestazione da 24 punti e 16 rimbalzi, ribadisce che per molto tempo Cleveland è stata sottovalutata ma che, ora, la musica è cambiata:

“Nel primo quarto siamo entrati alla grande, dopo abbiamo avuto qualche difficoltà ma abbiamo resistito. Sono contento per il gruppo, da quest’estate abbiamo lavorato sodo e ora raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Vogliamo che in ogni partita gli avversari sanno che dovranno faticare: gli altri anni non era così, ci guardavano perché eravamo una preda facile. Ma quest’anno nessuno deve sottovalutarci perché giocheremo sempre come sappiamo fare, come stasera”.

I Cavs di Jarrett Allen e Lauri Markkanen cercheranno di tornare a vincere tra le mura amiche nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Portland Trail Blazers.

