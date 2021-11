NBA, Jaylen Brown: “Dobbiamo comunicare per vincere”

04-11-2021 12:36

Dopo il ko subito lunedi scorso contro i Chicago Bulls, Marcus Smart aveva puntato il dito contro i compagni di squadra Jayson Tatum e Jaylen Brown, rei di una prestazione, a suo dire, negativa.

A seguito di tutto ciò, i giocatori hanno preferito incontrarsi tra di loro parlando apertamente dei problemi in squadra. Ecco la ricetta giusta che ha fatto tornare il sorriso ai Celtics questa notte dopo la vittoria contro gli Orlando Magic.

A commentare la vittoria è stato Jaylen Brown, mattatore della partita con 28 punti segnati.

“Negli ultimi giorni pensavamo solo ad Orlando. L’obiettivo era di scendere in campo e vincere la partita. Tutto qui. L’incontro con gli altri è servito, è stata un’opportunità per parlare da gruppo e avere un po’ di comunicazione in squadra, una cosa fondamentale per andare avanti.”

Brown ha sottolineato come i commenti del compagno non avessero aiutato il gruppo dopo la sconfitta contro Chicago, ma ha ribadito che episodi del genere possono accadere.

“Ovviamente parole del genere quando non si riesce a vincere, non fanno proprio bene. Ma cerchiamo sempre di comunicare l’un l’altro per migliorare. Dobbiamo cercare e trovare nuove strade per vincere, io sono aperto a qualsiasi soluzione portata al tavolo dai compagni e dallo staff. Cerco sempre di rivedere i filmati miei e della squadra per capire dove posso migliorare come cestista e come compagno di squadra.”

