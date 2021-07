NBA, Jayson Tatum: "Voglio diventare uno dei migliori"

Non è stata una stagione di quelle esaltanti per i Boston Celtics. Qualificati ai play off infatti, il team di Brad Stevens ha subito l’eliminazione da parte dei Brroklyn Nets con un pesante 4-1 totale.

Nonostante i risultati poco brillanti della squadra, Jayson Tatum è stato in grado di affermarsi anche quest’anno come uno dei migliori giocatori della lega. Nonostante la giovane età (23 anni), infatti, l’ala dei Boston Celtics ha registrato una media season di 26.4 punti , 7.4 rimbalzi e 4.3 assist , guidando la squadra ad un’altra apparizione Playoff e continuando il suo processo di crescita.

il giocatore dei Celtics ha infatti dichiarato di voler diventare uno dei più grandi giocatori NBA e di volersi quindi confrontare e mettersi in gioco con le leggende della pallacanestro. Queste le parole di Tatum, estratte da un’intervista al Boston Globe:

“Indipendentemente da quanto sia giovane, non mi sono mai visto come ‘uno dei migliori giovani della lega’. Non mi piace quando la gente dice queste cose. Penso di essere uno dei migliori e basta. È una delle cose che ho sempre sognato. È quello per cui ho lavorato. Non ho mai voluto arrivare nella NBA ed essere un semplice giocatore, voglio diventare uno dei migliori.”

“Parliamo sempre dei titoli che abbiamo e li vediamo ogni giorno al Garden o durante gli acquisti. È la cosa importante a Boston, vincere altri campionati.”

OMNISPORT | 14-07-2021 12:10