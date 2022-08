Nba, Jefferson: "James non è un grande Laker"

14-08-2022 09:26

LeBron James è uno dei grandi nella storia dei Los Angeles Lakers? L’ex compagno Richard Jefferson, che con il quattro volte MVP delle Finals ha vinto nel 2016 a Cleveland, ha detto la sua.

Queste le sue dichiarazioni: “LeBron James non ha fatto abbastanza come giocatore dei Lakers per meritare il posto in una lista del genere: Bron è a Los Angeles da quanto? Quattro anni? Due di queste stagioni non ha neanche raggiunto i playoff, l’altro invece ha perso al primo turno. Soltanto in un’occasione è riuscito a lasciare il segno e vincere il titolo”.