“La sua squadra ha vinto la gara di tiro in allenamento e Klay scherzava e rideva. Bello rivederlo in campo”, queste le parole di Kerr, coach dei Golden State Warriors, sul ritorno di Thompson.

Per l’asso dei Warriors il calvario durato più di due anni è terminato. Thompson ha giocato la sua ultima gara ufficiale il 13 giugno del 2019. Ora è finalmente pronto per tornare in campo al fianco dell’amico Curry.

OMNISPORT | 29-09-2021 07:46