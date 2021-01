NBA, la rabbia di Doncic dopo l'ennesimo k.o stagionale

L’ennesima sconfitta dei Mavs arriva per mano degli Utah Jazz. I Mavericks toccano così quota 11 sconfitte stagionali e ora sono al tredicesimo posto.

Di certo non un bel momento come sottolina lo sloveno, classe ’99, Luka Doncic: “Non c’è molto da dire. Non mi sono mai sentito così. Dobbiamo fare qualcosa perché questo non sembra bello. Dobbiamo farci avanti, parlare l’uno con l’altro e giocare molto meglio di quanto stiamo facendo adesso. Si tratta sopratutto di impegno.”

OMNISPORT | 30-01-2021 10:41