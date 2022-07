NBA, LaMelo Ball cambia numero

19-07-2022 10:56

Cambio di numero in vista per LaMelo Ball. La guardia degli Charlotte Hornets infatti ha deciso di abbandonare il suo vecchio numero usato per due stagioni consecutive e sceglierne un altro.

In una passata intervista, la guardia ha espressamente dichiarato la sua posizione:

“Non dovrei indossare la maglia #2 per nessun motivo. Lo prometto, se mi vedete col #2 significa che qualcosa non va bene. Non ho mai avuto quel numero, ed è strano là fuori. Mi sento come se non stessi giocando davvero, non mi riconosco”.

Ad onor del vero, LaMelo Ball ha sempre giocato con #1 sul petto, sia in high school prima di unirsi agli Hornets, sia in Lituania e Australia dove ha iniziato i suoi primi passi nel basket professionistico. E’ annuncio di poche ore fa il cambio numero, con la guardia che tornerà quindi a vestire il suo numero preferito.