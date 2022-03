NBA, LeBron e i suoi 50 punti: "Come in NBA Jam"

12-03-2022 12:05

LeBron James, nonostante l’età e i suoi 37 anni continua a essere uno dei punti di riferimento della Lega e dei Lakers. Nella notte ha fatto segnare 50 punti dopo i 56 di una settimana fa.

Prima di lui, l’ultimo in grado di segnare 50 punti in due gare casalinghe consecutive era stato Kobe Bryant.

A fine match James ha detto: “Devo restare sul pezzo. Non so se ricordi il gioco dove dicevano: ‘È on fire”, NBA Jam. Ogni tanto prendevi un brutto tiro e perdevi l’effetto fuoco del momento. Ho cercato di rimanere in the zone per più tempo possibile. I tifosi hanno visto tanti grandi giocatori e performance nel corso degli anni e vivo quest’aspetto con grande responsabilità, sulle spalle e nel cuore”.

