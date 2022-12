Nba, LeBron festeggia il compleanno trascinando i Lakers

31-12-2022 08:57

Ha festeggiato nel migliore dei modi il suo 38° compleanno LeBron James. Prestazione super del ‘Re’ da 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, regalando così la vittoria ai Los Angeles Lakers per 130-121 in casa degli Atlanta Hawks. Ma non è stato l’unico ad aver fatto benissimo. 42 punti di CJ McCollum e 36 di Zion Williamson portano infatti New Orleans a battere Philadelphia 127-116, a cui non sono bastati i 37 di Joel Embiid.

Grande serata anche per Giannis Antetokoumpo, con 43 punti. La sua Milwaukee è tornata così alla vittoria per 123-114 su Minnesota. 43 li fa pure Zach Lavine, con Chicago che batte Detroit 132-118. Vince ancora Golden State, 118-112 su Portland, grazie ai 41 di Jordan Poole e i 31 di Klay Thompson. Perde invece Orlando, 100-119 contro Washington nonostante i 21 punti dell’italo-americano Paolo Banchero.