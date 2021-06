NBA, LeBron fuori dai playoff: "È difficile parlare di queste cose"

Nulla da fare per i Lakers e per LeBron James, fuori per la prima volta nella storia dal primo turno dei play off. A sorpresa i Lakers, a causa della sconfitta con i Phoenix Suns, che a inizio anno erano dati per favoriti sono stati infatti eliminati.

A fine match queste le parole del giocatore: “È difficile parlare di queste cose. La stagione è iniziata velocemente dopo aver lasciato la bolla. Mi è capitato di parlare con Wes (Matthews), riguardo la nostra delusione di non aver mai potuto testare la squadra per intero; siamo stati fermati da procedure, infortuni, COVID. Proveremo comunque a fare quello che possiamo per ripresentarci al meglio. E ovviamente bisogna fare i complimenti ai Suns, a Monty Williams, a Book e l’ottima squadra, hanno giocato bene, c’è tanto rispetto per loro.”

Non manca anche una risposta alla domanda su un eventuale riposo vista la stagione: “Questa offseason però potrei effettivamente approfittare della situazione per ricaricarmi al meglio in vista della prossima stagione. Penso sempre che dal momento in cui siamo entrati nella bolla di Orlando fino ad oggi sia stato estenuante. Mentalmente, fisicamente, spiritualmente, emotivamente. Senza una pausa. Ogni squadra ha dovuto affrontare questa situazione, ovviamente. Ma per noi e Miami è stata una situazione più pesante del solito: siamo rimasti a lungo nella bolla e poi tornati subito in campo per questa stagione. È stato prosciugante.”

E sulla sua prima eliminazione al primo turno, spiega: “Ogni stagione è diversa, e ogni sfida ha le proprie difficoltà. Io devo lavorare ogni volta, e sono fortunato ad avere una grande organizzazione dietro, una grande squadra e un ottimo coach. È tempo di pensare a cosa bisogna aggiustare, e avremo la possibilità di farlo in questa offseason.”

OMNISPORT | 04-06-2021 09:39