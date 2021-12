NBA, LeBron James: “Mi sento giovane come non lo sono mai stato”

08-12-2021 14:09

Il “King” dei Lakers ha resistito al passare inesorabile del tempo meglio di qualsiasi superstar nella storia della NBA. Questa notte, dopo che i Los Angeles Lakers hanno demolito i Boston Celtics, Lebron James ha rivelato il suo segreto per invecchiare senza grossi problemi: semplicemente non pensandoci.

Los Angeles ha avuto la meglio sui Boston Celtics per 117 a 102 e la prestazione di Lebron è stata sicuramente migliore rispetto a quella prodotta venerdi scorso nella sconfitta nel derby contro i Clippers. In quell’occasione, ha ammesso di essere fuori ritmo e “aver giocato piuttosto male” in difesa dopo aver trascorso due giorni in isolamento a causa di una falsa positività al COVID-19.

Completamente diversa la situazione ieri: In 36 minuti, James ha segnato 30 punti, chiudendo 13 su 19 dal campo e guidando i Lakers a un +18 finale.

Questo il commento post partita del King sulla sua prestazione:

“Non mi occupo di quanti minuti ho giocato o di quanti giorni liberi ho. Non mi limito a questo. Credo che quando hai pensieri negativi e hai energia negativa, si insinua nella tua mente. Mi sento giovane come non lo sono mai stato”.

