NBA, LeBron James sconsolato: "Non ci perdonano nulla"

10-03-2022 10:49

Complice la sconfitta, dopo un supplementare, con gli Houston Rockets, il record dei Los Angeles Lakers è sempre più negativo (28.-37). Il rischio di non fare la post season è sempre più concreto.

“Quest’anno abbiamo un margine di errore davvero minimo: ogni passo falso i nostri avversari ce lo fanno pagare. Se facciamo un errore, che sia una disattenzione difensiva o una brutta scelta di tiro in attacco, i nostri avversari ci fanno pagare ogni singola cosa. Non ci viene perdonato nulla”, le parole di LeBron James dopo la sconfitta con i Rockets in cui ha messo a segno una tripla doppia ma con un orrido 9/26 al tiro dal campo.

OMNISPORT