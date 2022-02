NBA, LeBron James: "Sono ai Lakers e ci resto"

26-02-2022 22:42

I 21 punti e 11 rimbalzi contro i Clippers non sono bastati a LeBron James per evitare ai Lakers la sconfitta nel derby di Los Angeles, condita oltretutto dal canestro dell’overtime fallito allo scadere. Ma il “prescelto” a fine partita ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di lasciare i gialloviola.

James, ai Lakers dal 2018, ha smentito così le voci di un suo ritorno ai Cleveland Cavaliers, la franchigia con la quale nel 2003 ha esordito in NBA, con la quale, nel 2016, ha vinto uno dei suoi quattro anelli (gli altri li ha conquistati con Miami nel 2012 e nel 2013 e nei Lakers nel 2020), e nella quale avrebbe più possibilità di giocare col figlio Bronny, talento liceale e possibile futura scelta al draft del campionato di basket più bello del pianeta.

Ma i Lakers, dice LeBron, coi quali il contratto scade tra un anno con opzione per altri due, sono “la franchigia con cui mi vedo, io sono qui, ripeto sono qui. Io mi vedo con il giallo e il viola fino a quando potrò giocare. Ho anche un obiettivo, se possibile, ma non so se lo sia, che è quello di giocare con mio figlio, mi piacerebbe moltissimo. Sarebbe la cosa più eccitante che potrebbe capitarmi, ma non vuol dire che non debba accadere in questa franchigia”.

OMNISPORT