NBA, LeBron pensa a un futuro lontano da LA?

29-12-2022 12:36

Non è l’anno dei Lakers, che stanno facendo tanta fatica e accumulando sconfitte. Ora tiene in ansia anche il futuro di LeBron James.

Il numero 6 di LA non può essere scambiato entro la fine dell’anno, ma dopo l’estate potrebbe anche andare via.

Dopo la sconfitta di Miami ha infatti detto: “Non voglio finire la mia carriera giocando a questo livello. Io voglio vincere. Giocare tanto per giocare non è nel mio DNA. So quello che sono ancora in grado di portare in dote a qualsiasi squadra che abbia i pezzi giusti per puntare in alto”.

Per il suo futuro si parla dei Suns e di New York.