NBA, LeBron sogna in grande: "Voglio mio figlio in NBA"

Ne ha parlato dopo la vittoria contro Golden State in Gara 3

08-05-2023 17:10

LeBron James è tornato a parlare di suo figlio Bronny che ha reso noto la scelta di giocare per i Trojans della University of South California. Ora, il campione dei Lakers sogna di condividere il campo con il più grande dei suoi figli.

“Voglio congratularmi con lui per questo suo nuovo viaggio e per aver scelto una grande università come USC. Sono fiero di lui. A meno che ci sia stato qualche bis-bisnonno o bis-bisnonna che io non conosco che io sappia è il primo della famiglia James ad andare al college. Quindi è davvero un grande momento per la nostra famiglia. USC si è preso un grande ragazzo. Anche se lui è lì solo per il basket, saranno sorpresi di quanto è un bravo ragazzo. Anche se è da un po’ che cercano di reclutarlo.”

E poi: “Ho fatto quel che dovevo fare in questa lega. Mio figlio avrà la sua di carriera. E qualunque sia il suo viaggio, comunque si svolga, farà ciò che è meglio per lui. E suo papà, sua mamma Savannah, suo fratello e sua sorella lo supporteranno qualsiasi cosa decida di fare. Quindi, solo perché è un mio sogno non vuol dire che sia anche il suo. E non ho assolutamente nessun problema con questo”.