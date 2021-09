NBA, Luka Doncic: “Jason Kidd grande coach”

Luka Doncic è il nuovo volto scelto da 2K Sports per la copertina di NBA 2K22 che uscirà il 10 settembre 2021 per tutte le console di quarta generazione e Next Gen, e per PC.

Da Lubiana, dove si trova in vacanza, Luka ha anche dedicato alcune parole alla prossima stagione dei suoi Dallas Mavericks, la cui novità maggiore sarà il nuovo coach Jason Kidd. “Abbiamo cambiato parecchio soprattutto a livello di staff tecnico, ma l’obiettivo è sempre quello di giocare per il titolo NBA. Sono davvero elettrizzato per la nuova stagione, a dire la verità“.

“Jason Kidd è un grande coach” prosegue Doncic “Sa come si guida una squadra NBA e conosce davvero il gioco. Mi sarà di grande aiuto, un’opportunità per me per migliorare ancora. Secondo me la squadra può lottare per qualsiasi traguardo, non so dire ora se manchi qualcosa, un giocatore o due. Questo lo vedremo una volta iniziato a giocare“.

L’estate di Luka Doncic è stata impegnativa su più fronti. Prima le Olimpiadi con la Slovenia, che si è fermata ai piedi del podio con la doppia sconfitta in semifinale e finalina per il bronzo contro Francia e Australia “(Potevamo fare di più”), quindi gli impegni promozionali con 2K Sports e il lancio del suo brand personale in collaborazione con Jordan Brand prima di tuffarsi nella stagione NBA 2021\22 con i Dallas Mavs.

OMNISPORT | 06-09-2021 09:54