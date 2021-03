NBA, Mannion e il "benvenuto" di LeBron James

Nella notte interessante sfida in NBA tra i Lakers e i Golden State Warrios che non hanno però scampo contro LeBron e compagni. I gialloviola si impongono infatti per 128 a 97 con tripla doppia proprio del numero 23.

Numero 23 che si è reso protagonista anche di una vera e propria spallata su Mannion (che si è scontrato contro il campione NBA che comunque ha fatto un muro regolare): l’azzurro comunque rimane indenne e chiude la prestazione con 10 punti in 18′, il suo (per ora) massimo in carriera.

Nelle 4 partite disputate questo mese ha registrato una media di 8.5 punti e 3.5 assist.

OMNISPORT | 16-03-2021 12:16