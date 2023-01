Nba, Mavs: è solo una lieve distorsione per Doncic

Buone notizie dall'infermeria per Dallas che però però lo sloveno sicuramente per il prossimo match contro gli Utah Jazz

Arriva una buona notizia per i Dallas Mavericks: lo sloveno Luka Doncic – che era uscito infortunato dopo soli 4′ nella partita contro i Phoenix Suns – si è procurato solo una lieve distorsione alla caviglia sinistra, che sarà valutata giorno per giorno. Il giocatore si è fatto male mettendo il piede su quello di un avversario. Sicuramente, Doncic non ci sarà nella prossima partita contro gli Utah Jazz.

Pur senza Doncic, e per la prima volta in cinque occasioni, i Mavs sono riusciti a vincere contro i Suns in trasferta grazie ai 36 punti segnati da Spencer Dinwiddie.