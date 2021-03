NBA, Melli pronto alla nuova avventura con i Mavericks

In extremis a pochi minuti dalla trade deadline del 25 marzo è arrivata la notizia del passaggio, ai Dallas Mavericks, di Nicolò Melli. Notizia che non ha sorpreso e che era nell’aria visto lo scarso impiego dell’ex Olimpia Milano.

Proprio il giocatore ha parlato della nuova avventura che si appresta ad affrontare a “Il Resto del Carlino”: “Sapevo che c’era interesse intorno al mio nome. I sentimenti che provo adesso sono diversi, anche se la velocità con cui tutto è accaduto non mi ha permesso di elaborarli. C’è l’eccitazione per una nuova avventura che potrebbe darmi qualche possibilità in più di giocare. C’è anche il dispiacere di lasciare un gruppo nel quale mi trovavo bene. A vederli da fuori, anche i Mavericks sembrano un buon gruppo”.

OMNISPORT | 27-03-2021 12:20