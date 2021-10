NBA, Mike Budenholzer: “Stasera Giannis aveva una marcia in più”

26-10-2021 10:58

Ottimo inizio di stagione per Milwaukee che su quattro gare, ne ha già vinte tre, l’ultima questa notte in casa degli Indiana Pacers: una bella prova corale, dove spicca Giannis Antetokounmpo con 30 punti e 10 rimbalzi.

Come fa un coach a non essere contento della prestazione del greco? E proprio su The Greek Freak che si sofferma Mike Budenholzer durante l’intervista post partita:

“I numeri ci danno idea della partita di Giannis, ma se guardiamo meglio vediamo che ha fatto molto di più: è stato aggressivo, ha letto bene varie situazioni di gioco, ha segnato e fatto segnare. Aveva una marcia in più e quando sta così ci viene tutto meglio: quando riesce a fare tutte queste cose, allora vuol dire che stiamo giocando bene”.

I Bucks stanno ritrovando l’alchimia della passata stagione: oltre alla maiuscola prova del greco infatti, spiccano le giocate di Khris Middleton, Allen e Pat Connaughton.

“Vittorie così dove tutti fanno il loro dovere e si gioca in sintonia sono importanti: Khris, Pat, Grayson e tutti i miei ragazzi sono giocatori che danno il meglio, sono giocatori che sanno cosa fare e lo fanno bene. Oggi ne abbiamo avuto la dimostrazione, abbiamo segnato tanto dal campo e difensivamente, anche se qualcosa da rivedere c’è, siamo andati bene. L’importante è questo atteggiamento: se giochiamo sempre per vincere le cose andranno bene”.

Prossimo match dei campioni in carica previsto nella notte tra mercoledì e giovedì quando i Bucks ospiteranno i Minnesota Timberwolves, reduci dalla sconfitta con New Orleans.

OMNISPORT