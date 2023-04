NBA, Milwaukee in ansia per l'infortunio ad Antetokounmpo

La stella dei Bucks si è procurata una contusione lombare nel corso di gara 1 contro gli Heat.

17-04-2023 09:02

Milwaukee ha iniziato i play-off con una sconfitta. Gara 1 è stata vinta, meritatamente, da Miami (130-117), complice anche l’infortunio che ha messo ko Antetokounmpo. La stella dei Bucks si è procurata una contusione lombare e, di fatto, ha giocato solo il primo quarto di gioco.

“Dobbiamo aspettare e vedere cosa dicono i medici”, le parole di coach Budenholzer nel post match riportate da ESPN. “Soprattutto, quello che dice Giannis. Certamente, sappiamo bene che si tratta di un giocatore incredibilmente resistente e veloce a guarire, ma sarà necessario monitorarlo giorno per giorno per capire veramente come sta”.