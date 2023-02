NBA: New York piega Boston, Banchero trascina Orlando

Quattro le partite di NBA disputate nella notte

28-02-2023 08:10

Paolo Banchero con 29 punti ha trascinato gli Orlando Magic contro New Orleans in una delle partite di NBA disputate nella notte. I Magic hanno battuto i Pelicans per 101-93, oltre all’italoamericano bene anche Fultz con 14 punti.

Sesta vittoria di fila per gli New York Knicks, che hanno superato i Boston Celtics 109-94 grazie al duo Randle-Quickley, 23 punti a testa. Miami vince a Philadelphia, a guidarla un grande Jimmy Butler con 23 punti, 11 rimbalzi e 9 assist.

CHARLOTTE HORNETS-DETROIT PISTONS 117-106

PHILADELPHIA 76ERS-MIAMI HEAT 99-101

NEW YORK KNICKS-BOSTON CELTICS 109-94

NEW ORLEANS PELICANS-ORLANDO MAGIC 93-101