NBA, niente Davis ai Lakers ma c'è Melo

Chiuso il mercato NBA. Tante trade ma quella più importante, ossia il possibile passaggio dell'All Star Davis da New Orleans ai LA Lakers di Re James (vincenti, nella notte, contro Boston), non è andato in porto. Uno smacco per i gialloviola che ora starebbero pensando di mettere sotto contratto il veterano Melo.

Da evidenziare il grande colpo di Toronto. I Raptors, squadra di Leonard, hanno ceduto a Memphis Valanciunas, Wright e Miles in cambio del 34enne Marc Gasol, centro spagnolo alla ricerca del suo primo anello NBA.

SPORTAL.IT | 08-02-2019 09:00