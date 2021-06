NBA, Nikola Jokic è l'mvp: "Un premio per la squadra"

Nikola Jokic è stato nominato miglior giocatore del campionato NBA 2020-2021.

Il centro serbo, classe ’95, è il terzo cestista europeo della storia a vincere il premio, il primo in assoluto militante nei Denver Nuggets, nonché il primo serbo, il primo centro dai tempi di Shaquille O’Neal nel 2000 e la scelta più bassa di sempre al Draft (la numero 41 del 2014).

Il verdetto era atteso, così come il resto della composizione del podio, completato dalla stella dei Philadelphia 76ers John Embiid e dal play di Golden State Steph Curry, protagonista di un’altra annata super che non è però bastata per trascinare i compagni ai playoff.

Jokic ha stravinto con 971 punti totali (il regolamento prevedeva 10 punti per il primo posto, 7 per il secondo, 5 per il terzo, 3 per il quarto e uno per il quinto), 91 delle quali per il primo posto e solo 8 per il secondo. Appena una nomination per il primato per Embiid (cinque per Curry) e 62 per la seconda posizione.

Solo sei i giocatori nominati per il primo posto: oltre ai primi tre, una preferenza per Giannis Antetokounmpo, che ha chiuso al quarto posto totale dopo aver vinto le ultime due edizioni, due per Chris Paul (5°) e una per Derrick Rose.

Non manca però qualche sorpresa, come il 14° posto di LeBron James, che ha totalizzato appena un punto.

Queste le parole di Jokic dopo la nomina: “Questo mvp mi mostra che sto facendo un buon lavoro, ma sono abituato ad essere sottovalutato. Se guardo l’albo d’oro, se leggo quei nomi, è impressionante perché non avrei mai pensato di farne parte, ma da solo non ce l’avrei mai fatta. Sono cresciuto assieme alla squadra che ha lavorato con me, mi ha accettato per quello che sono. Questo premio è di tutta la squadra e mi motiva ancora di più per puntare a vincere il titolo”.



