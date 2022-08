NBA o ancora Eurolega? La scelta dell'MVP Micic

05-08-2022 18:37

Vasilije Micic ha deciso: il suo futuro sarà ancora in Europa e non negli USA.

Il playmaker serbo, MVP delle Final Four 2021 e 2022, ha dichiarato a Sport Klub: “La deadline per andare in NBA era il 20 luglio, quindi se non avete sentito novità sul mio conto significa che sono rimasto all’Efes. A Istanbul sto benissimo, è tutto perfetto per me. Non volevo rovinare il mio rapporto con l’Efes. La NBA sarà il mio prossimo step, ma non ho fretta. Qualcuno oltreoceano nutre ancora dei dubbi sul mio conto. Ci sta, se sei europeo e non ti chiami Jokic o Doncic è normale. Ma sono felice all’Efes e non sento questa smania di dover dimostrare il mio valore altrove”.