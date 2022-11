NBA: Orlando supera Golden State nel segno di Banchero

04-11-2022 08:54

Un’altra gran bella soddisfazione per Banchero. L’azzurro è protagonista nel successo, in volata, di Orlando ai danni di Golden State (130-129 il finale). La prima scelta dell’ultimo Draft NBA parte male (quattro punti nel primo tempo) ma, nella ripresa, fa la differenza con ben 18 punti (22 totali).

Dall’altra parte non basta il solito super Curry (39 punti). Warriors in grande difficoltà in questa prima parte di regular season con sole tre vittorie e ben sei sconfitte. Nell’altra gara della notte, bella vittoria di Denver che si impone nel match con OKC (122-110). Jokic chiude con una tripla doppia (15 punti, 14 assist e 13 rimbalzi) ma perde anche 10 palloni. Intanto è confermato lo stop, di almeno un mese, per Harden.