NBA: pena scontata, Irving pronto a tornare in campo

17-11-2022 09:10

Dopo la sospensione dovuta alle sue dichiarazioni antisemite, Irving è stato sospeso dai Nets. Come riporta ESPN, il periodo di stop pare ormai vicino alla conclusione. L’All Star dovrebbe tornare in campo domenica notte nella sfida tra Brooklyn e Memphis.

Di fatto, Irving tornerà a giocare dopo ben otto gare di sospensione. Più o meno, due settimane senza campo (e senza stipendio). Tramaglio, direttore esecutivo della National Basketball Players Association, è stato chiaro: “Kyrie sta continuando il suo viaggio di dialogo ed educazione. Kyrie rifiuta l’antisemitismo in qualsiasi forma e si sta dedicando a migliorare sé stesso e ad aumentare il suo livello di comprensione della questione”, le sue parole a ESPN. Da capire anche come verrà riaccolto in campo.