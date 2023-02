NBA, per LeBron stagione a rischio?

Il campione dei Lakers si è fatto male al piede

28-02-2023 13:46

LeBron si è fermato per infortunio: si è infatti fatto male al piede destro nel match giocato contro Dallas.

Ora, il problema, sembra più grave del previsto. Si parla di una assenza di qualche settimana con il prosieguo della stagione in bilico. L’infortunio, quindi, non sarebbe una cosa da poco.

Una ulteriore grana per Los Angeles protagonista di una stagione sottotono con 29 partite vinte e 32 perse. Mancano 21 match e per ottenere il pass per i play off servirà qualcosa in più e il miglior James.

Do certo, intanto, il cestista non ci sarà stanotte, contro Memphis.