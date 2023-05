NBA: Philadelphia eliminata, futuro Harden da scrivere

Il Barba non ha ancora scelto dove giocherà il prossimo anno.

15-05-2023 08:05

Il sogno di vincere l’anello NBA è svanito ancora una volta. Harden ha salutato la post season. I suoi 76ers si sono arresi, malamente, ai Celtics in una gara 7 in cui il Barba ha deluso (solo nove punti).

In tanti si chiedono quale sarà ora il suo futuro. Il Barba ha due opzioni: esercitare la player option, da 35,6 milioni di dollari, e restare ancora una stagione a Philadelphia oppure decidere di diventare free agent. Interrogato, nel post match di gara 7, sulla questione, Harden non ha svelato il suo futuro: “Non ci ho nemmeno pensato”, le sue parole riportate da ESPN. Un fatto è certo: Harden, 33 anni, vuole giocare per vincere il titolo NBA.