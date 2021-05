NBA: Philadelphia vince ancora e vola sul 2-0

Philadelphia non si ferma. Gara 2 va ai 76ers che si impongono, nettamente, su Washington. Solito contributo di Embiid (22 punti). Dall’altra parte, 33 punti di Beal mentre Westbrook si ferma a 10 punti (2/10 dal campo). Philadelphia è già sul 2-0.

Solo sei punti di Gallinari nella sconfitta di Atlanta con New York (101-92, 26 punti di Rose). Ora la serie è nuovamente in parità (1-1). Sull’1-1 anche la serie tra Utah e Memphis dopo il successo dei Jazz in Gara 2 (141-129, 47 punti di Morant).

I risultati della notte:

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS GARA-2 101-92 (SERIE 1-1)

PHILADELPHIA 76ERS-WASHINGTON WIZARDS GARA-2 120-95 (SERIE 2-0)

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 141-129 (SERIE 1-1)



OMNISPORT | 27-05-2021 07:17