NBA Playoff: Boston Celtics ultima semifinalista della Eastern Conference

28-04-2023 14:42

L’appuntamento con la semifinale era solo rimandato di una gara. Dopo non essere riusciti a chiudere in gara-5, i Boston Celtics hanno conquistato gara-6 contro gli Atalanta Hawks con il punteggio di 120-128 portandosi così a 4-2. In semifinale lunedì incontreranno i Philadelphia 76ers. L’altra semifinale della Eastern Conference è New York Knicks – Miami Heat.

Un risultato non scontato quello tra i Celtics e gli Hawks. Le due squadre, infatti, sono sempre state molto vicine e la situazione si è definitivamente sbloccata soltanto negli ultimi cinque minuti di gioco, quando in vantaggio si trovavano gli Hawks per tre lunghezze. In questa frazione di tempo i Celtics realizzano un parziale di 11-0 (triple per Horfordm, Brown e Tatum, che realizza anche una schiacciata). Punti che valgono il successo finale.