NBA, rissa tra Mitchell e Brooks: "Fa sempre così"

Scene da Far West in campo. Entrambi i giocatori espulsi.

03-02-2023 08:14

La sfida tra Cavaliers e Grizzlies, in quel di Cleveland, è stata vinta dai padroni di casa (128-113) ma la partita passerà alla storia per la mega rissa che ha coinvolto Mitchell e Brooks.

Tutto è cominciato con un colpo all’inguine di Brooks all’indirizzo dell’All Star dei Cavs che ha reagito prontamente, dando il via a una vera e propria rissa. Il peggio è stato evitato solo grazie all’intervento dei compagni di squadra e degli allenatori. Ovviamente, entrambi i giocatori sono stati espulsi dal campo di gioco.

Mitchell, nel post match, ha attaccato duramente Brooks: “Lui è fatto così. L’abbiamo visto già diverse volte in questa stagione come si comporta. Lui e io abbiamo avuto tanti duelli nel corso degli anni”, le sue chiare parole riportate da ESPN. Brooks, invece, non ha commentato l’accaduto.