NBA, salta il sogno da head coach di Becky Hammon

Becky Hammon era pronta a diventare la prima donna head coach di una squadra NBA.

In realtà, dopo settimane di rumors, i Portland Blazers hanno rinunciato al suo ingaggio con il club che ha deciso di puntare a Chauncey Billups.

La stessa ha commentato l’evoluzione delle ultime settimane: “Non sono pazza: conosco bene questo business e so quanto sia competitivo. Alla fine però, facendo i conti, se loro avessero voluto assumermi, avrebbero trovato un ragione per farlo. Al contrario: hanno deciso di non farlo e quindi la motivazione anche in que