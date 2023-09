Nba, la trasformazione di Shaquille O’Neal: “Ho perso 25 kg, non riuscivo più a fare le scale”

L’ex campione Nba, Shaquille O’ Neal, rivela il suo incredibile cambiamento fisico nel corso di un’intervista a ET Canada: “Stavo ingrassando troppo, non mi piaceva quello che vedevo nello specchio”

09-09-2023 17:15

Qualche problema di peso lo aveva anche quando giocava ma per un gigante con i piedi di una ballerina come Shaquille O’ Neal non sembrava essere una difficoltà, anzi il problema era molto più spesso per i suoi avversari. Ma ora arrivato a 51 anni, l’ex centro di Lakers e Heat ha deciso di pensare alla sua salute ed ha scelto una dieta drastica.

Shaquille O’ Neal perde 25 kg: “Non potevo salire le scale”

Nelle ultime settimane qualche foto aveva già rivelato la nuova “figura” di Big Diesel, l’ex centro dei Los Angeles aveva postato sui social una serie di scatti che lo ritraevano vistosamente dimagrito e ha confermato questa trasformazione nel corso di un’intervista con ET Canada.

Stavo cominciano a ingrassare troppo e rischiavo di non potevo fare più le scale. Non mi piaceva quello che vedevo nello specchio. La decisione è arrivata nel dicembre del 2022. Ho fatto delle analisi del sangue. Già come sportivo non ho mai prestato grande attenzione alla mia alimentazione, è una cosa di cui non mi sono mai interessato.

Shaq: “Non sapevo la differenza tra carboidrati e proteine”

Che la dieta e l’alimentazione non siano mai stati in cima alla lista dei pensieri di Shaquille O’ Neal era facilmente intuibile ma ora a rivelarlo è lui stesso.

Non ho mai saputo quale era la differenza tra carboidrati e proteine, non l’ho saputo fino ai miei 50 anni. Quindi una volta che ho cominciato a cambiare alcune cose nella mia alimentazione, il mio peso è calato immediatamente.

Da dominatore del parquet a star della televisione

Per qualcuno, anzi per molti, Big Diesel è stato il giocatore più dominante nella storia della NBA: un grattacapo per qualsiasi allenatore, un incubo per chi si trovava di fronte un colosso dalla rapidità insospettabile. Shaq è sempre stato una stella ed una volta appese la scarpe al chiodo ha lanciato la sua carriera nel mondo della televisione. Ora è uno dei volti di “Inside the Nba”, una delle trasmissioni più seguite ed amate sul mondo del basket americana. Ma è solo una delle sua mille imprese spettacolari.