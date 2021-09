Nba, si lavora per un nuovo torneo durante la stagione

La Nba vuole rinnovarsi. I dirigenti della lega di basket più famosa al mondo avrebbero intenzione di introdurre una nuova competizione indipendente dalla regular season, che si disputerebbe nel corso della stagione. Insomma un torneo a parte e parallelo al campionato Nba.

E’ ancora tutto in divenire, ma se ne sta discutendo da parecchio. Per convincere tutti servono ovviamente i soldi, ma quelli non mancano di certo. Come riporta Sky Sport, l’idea è quella di premiare ogni giocatore con 1 milione di dollari: una cifra considerevole soprattutto per le seconde linee che vedrebbero aumentare non di poco in maniera percentuale i loro guadagni.

Questa idea potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. In questo modo si darebbe ad altre squadre la possibilità di vincere non solo l’anello. Un’iniziativa che a quanto pare ha già preso piede e convinto quasi tutti. Si dovranno disputare più partite in un calendario già abbastanza pieno, ma i soldi spesso mettono tutti d’accordo.

OMNISPORT | 14-09-2021 15:15