NBA: spettacolo Morant, Memphis si diverte

Tante emozioni nella notte NBA. Trascinata dal solito Morant (38 punti), Memphis si è sbarazzata di San Antonio (135-129 il finale). Il record stagionale dei Grizzlies si fa sempre più interessante (28-13).

Bene anche Boston. Tatum (31 punti) e Brown (41) trascinano i Celtics al successo nella sfida con New Orleans (125-114). Sorride anche Milwaukee che si sbarazza di Atlanta (114-105) nonostante un Antetokounmpo da soli sette punti (ma 18 rimbalzi e 10 assist). Denver supera Phoenix (126-97 con 21 punti, 18 rimbalzi e nove assist di uno strepitoso Jokic). Detroit piega Minnesota (135-118) mentre Washington, pur soffrendo, ha la meglio nella sfida con Chicago (100-97). Infine, vittoria anche per New York (119-113 su Indiana).