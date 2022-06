Nba, Spurs ancora "italiani": arriva Gallinari

29-06-2022 23:59

I San Antonio Spurs saranno ancora un po’ “italiani”. Dopo Marco Belinelli, che si è laureato campione Nba con i texani, ed Ettore Messina, che per anni è stato vice di Greg Popovich su una delle panchine più nobili della Lega, adesso anche Danilo Gallinari vestirà la maglia dei cinque volte campioni, manca solo l’ufficialità.

Come riportato da ESPN, gli Atlanta Hawks e gli Spurs vanno verso lo scambio che porterà Danilo Gallinari in Texas più un pacchetto di prime scelte e in Georgia la guardia Dejounte Murray, che con Trae Young potranno formare una grande coppia e puntare al titolo. Il giocatore azzurro o resterà agli Spurs o potrebbe essere subito messo nelle condizioni di diventare un free agent.

Per l’azzurro si tratta della sesta squadra Nba dopo New York Knicks (che lo hanno scelto nel 2008 al draft), Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e infine Atlanta Hawks. Per Gallinari, che l’otto agosto compirà 34 anni, quella degli Spurs potrebbe essere l’ultima maglia in Nba.