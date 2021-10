NBA, Steph Curry promuove Avery Bradley

È ormai alle porte la nuova stagione NBA e così in questo preseaso, Steph Curry ha parlato dei Warriors e del maecato dopo la sfida vinta contro Portland.

In particolar modo ha parlato di Avery Bradley, tra gli iniziati per completare il roster degli Warriors: “L’ho sempre definito un cagnaccio difensivo: ogni volta che qualcuno mi ha chiesto quale fosse stato il peggior avversario da battere in attacco, spesso mi è venuto in mente il suo nome. È fisico, è veloce, riesce a dare enorme supporto alla squadra non solo nella difesa sulla palla, ma migliora l’intero lavoro del gruppo a protezione del ferro. In questi giorni ha messo in mostra non solo le sue doti, ma anche la sua predisposizione al sacrificio”.

OMNISPORT | 05-10-2021 11:20