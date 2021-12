NBA: super Antetokounmpo trascina i Bucks al successo

02-12-2021 07:10

Grazie ad un Antetokounmpo stellare (40 punti), Milwaukee si impone, in volata, su Charlotte (127-125). Bene anche Atlanta che piega Indiana 114-111 (33 punti di Young).

Boston ha la meglio su Philadelphia (88-87) mentre Dallas non ha problemi con New Orleans (139-107, 28 punti e 14 assist per Doncic. A sorpresa, Sacramento ferma i LA Clippers (124-115).

I risultati della notte:

LA Clippers – Sacramento 115-124

OKC – Houston 110-114

New Orleans – Dallas 107-139

Milwaukee – Charlotte 127-125

Miami – Cleveland 85-111

Boston – Philadelphia 88-87

Washington – Minnesota 115-107

Orlando – Denver 108-103

Indiana – Atlanta 111-114

OMNISPORT