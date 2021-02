NBA: super Lillard trascina Portland, vince ancora Utah

Ventesimo successo nelle ultime ventuno partite per gli Utah Jazz, che hanno battuto i Los Angeles Clippers in uno dei match di NBA disputati nella notte. Portland ha superato New Orleans grazie ad uno splendido Damian Lillard, che ha chiuso con 43 punti e 16 assist. Ok Warriors contro Miami, Curry decisivo nell’extra time.

NEW ORLEANS PELICANS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 124-126

BOSTON CELTICS-ATLANTA HAWKS 114-122

WASHINGTON WIZARDS-DENVER NUGGETS 130-128

L.A. CLIPPERS-UTAH JAZZ 96-114

CHICAGO BULLS-DETROIT PISTONS 105-102

PHILADELPHIA 76ERS-HOUSTON ROCKETS 118-113

GOLDEN STATE WARRIORS-MIAMI HEAT 120-112 OT

MINNESOTA TIMBERWOLVES-INDIANA PACERS 128-134 OT

ORLANDO MAGIC-NEW YORK KNICKS 107-89

MEMPHIS GRIZZLIES-OKLAHOMA CITY THUNDER 122-113

